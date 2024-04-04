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«Партизан» вернётся в сербскую лигу со следующего сезона

«Партизан» вернётся в сербскую лигу со следующего сезона
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«Партизан» будет участвовать в сербской лиге со следующего сезона после пропуска двух розыгрышей подряд, сообщает Mozzart Sport, ссылаясь на слова директора турнира Александара Гружина.

Белградский клуб не смог принять участия в сезоне-2021/2022 из-за административной ошибки, связанной с регистрацией игроков перед дедлайном. В следующем сезоне «Партизан» подал заявку на участие, которая была отозвана по причине долгов клуба перед Сербской баскетбольной ассоциацией.

Между клубом и лигой годами были напряжённые отношения ввиду скандалов с договорными матчами и фанатским насилием.

«Партизан» восемь раз выигрывал национальный чемпионат. Такое же количество побед у их главного соперника «Црвены Звезды».

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