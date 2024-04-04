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«Против духа игры». Ирландская команда отказалась переигрывать 0,3 секунды матча

«Против духа игры». Ирландская команда отказалась переигрывать 0,3 секунды матча
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Во втором дивизионе Ирландии была назначена переигровка финальных 0,3 секунды матча между «Лимерик Иглз» и «Порт-Лиише Пантерс» (80:78), состоявшийся 23 марта.

«Лимерик» выиграл встречу, попав три штрафных подряд в самой концовке встречи. «Порт-Лиише», в свою очередь, подал жалобу, в которой заявлял, что фол был совершён уже после финальной сирены, а значит, штрафные были назначены по ошибке.

Спустя неделю разбирательств лига решила назначить переигровку, но не целого матча, а лишь 0,3 секунды, за которые «Пантерс» должны ввести мяч в игру и попытаться сравнять счёт или выиграть.

Позже «Порт-Лиише» выпустил заявление о том, что не собирается участвовать в такой переигровке.

«Мы считаем, что подобная переигровка противоречит духу игры, и мы не желали такого, подавая жалобу. Мы не желали, чтобы «Лимерик», к которому мы относимся с большим уважением, приезжал бы в Порт-Лиише, ради того, чтобы отыграть 0,3 секунды матча. Если нам скажут выйти на паркет на таких условиях, то мы откажемся», — приводит слова официального заявления клуба The Guardian.

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