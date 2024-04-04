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Кристапс Порзингис высказался после дабл-дабла в матче с «Оклахомой»

Кристапс Порзингис высказался после дабл-дабла в матче с «Оклахомой»
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Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (135:100). В этой встрече Кристапс оформил дабл-дабл, набрав 27 очков и сделав 12 подборов. Кроме того, в активе Порзингиса четыре результативные передачи. Латвиец стал самым результативным игроком в составе обеих команд.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
135 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Порзингис - 27, Тейтум - 24, Браун - 23, Хорфорд - 16, Холидэй - 12, Притчард - 11, Хозер - 10, Уайт - 8, Бриссетт - 2, Корнет - 2, Тиллман, Михайлюк
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 17, Дорт - 15, Джо - 13, Уоллес - 12, Холмгрен - 11, Уиггинс - 10, Уильямс - 7, Уильямс - 7, Уотерс III - 4, Бийомбо - 2, Мускала - 2, Хэйворд

«Важно следовать тому видению, которое у нас есть. Это лучшее место для игры в баскетбол. Да, у нас везде есть болельщики, но нигде нет лучшего места, чем дом. Как же здесь здорово», — сказал Порзингис на пресс-конференции.

В следующем туре регулярного чемпионата «Бостон» сыграет с «Сакраменто Кингз». Матч состоится 6 апреля и начнётся в 2:30 мск.

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