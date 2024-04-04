Кристапс Порзингис высказался после дабл-дабла в матче с «Оклахомой»

Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (135:100). В этой встрече Кристапс оформил дабл-дабл, набрав 27 очков и сделав 12 подборов. Кроме того, в активе Порзингиса четыре результативные передачи. Латвиец стал самым результативным игроком в составе обеих команд.

«Важно следовать тому видению, которое у нас есть. Это лучшее место для игры в баскетбол. Да, у нас везде есть болельщики, но нигде нет лучшего места, чем дом. Как же здесь здорово», — сказал Порзингис на пресс-конференции.

В следующем туре регулярного чемпионата «Бостон» сыграет с «Сакраменто Кингз». Матч состоится 6 апреля и начнётся в 2:30 мск.