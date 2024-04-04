Леброн Джеймс поделился мнением о Кейтлин Кларк и женской NCAA

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о популярности женской NCAA.

«Не думаю, что есть большая разница между игрой мужчин и женщин, когда речь идёт о студенческом баскетболе. Популярность обеспечивается теми знаменитостями, которые есть в женском баскетболе. Посмотрите на Энджел Риз, Джуджу Уоткинс, Кейтлин Кларк, посмотрите на Пейдж Бьюкерс.

Поскольку им не разрешено идти сразу в WNBA, они могут создать наследие в рамках университетской программы. Это нам всем и нравится. Кейтлин Кларк — причина, по которой мы включаем трансляции», —сказал Леброн во время общения со СМИ.

Ранее обозреватель Скип Бэйлесс рассказал о том, как задел Леброна Джеймса своим прогнозом.