Эргин Атаман высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Евролиге

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится завтра, 5 апреля, и начнётся в 21:30 мск. Игра пройдёт в Мюнхене.

«Наиболее важным я считаю закончить регулярный сезон на той позиции, где мы сейчас, – на втором месте. Нам предстоит очень важная игра, в которой мы должны победить. Нашим соперникам предстоят не менее сложные матчи. Что касается рекордов, то для меня важно участие в «Финале четырёх» и завоевание титула», — приводит слова Атамана Eurohoops.

В настоящий момент «Панатинаикос» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 21 победу и 11 поражений. Столько же побед и поражений у «Барселоны» и «Монако», которые сейчас на третьем и четвёртом месте соответственно. На первой позиции мадридский «Реал» (26 побед – шесть поражений).