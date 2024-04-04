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Эргин Атаман высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Евролиге

Эргин Атаман высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Евролиге
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Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится завтра, 5 апреля, и начнётся в 21:30 мск. Игра пройдёт в Мюнхене.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наиболее важным я считаю закончить регулярный сезон на той позиции, где мы сейчас, – на втором месте. Нам предстоит очень важная игра, в которой мы должны победить. Нашим соперникам предстоят не менее сложные матчи. Что касается рекордов, то для меня важно участие в «Финале четырёх» и завоевание титула», — приводит слова Атамана Eurohoops.

В настоящий момент «Панатинаикос» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 21 победу и 11 поражений. Столько же побед и поражений у «Барселоны» и «Монако», которые сейчас на третьем и четвёртом месте соответственно. На первой позиции мадридский «Реал» (26 побед – шесть поражений).

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