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«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Парму» в Единой лиге

«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Парму» в Единой лиге
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Во дворце спорта «Молот им. Виктора Лебедева» в Перми завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный клуб «Парма» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 80:75 (19:18, 23:22, 18:14, 20:21) в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Группа А
04 апреля 2024, четверг. 17:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
75 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Парма: Брайс - 21, Джонсон - 11, Платунов - 11, Соломон - 9, Риз - 9, Перевалов - 6, Ильницкий - 5, Абдулбасиров - 3, Халтурин, Морозов, Тучков, Чебуркин
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 15, Миллер - 15, Бэрфорд - 11, Мартюк - 11, Ндур - 10, Уайт - 9, Емченко - 5, Елатонцев - 4, Щербенев, Темиров, Узинский, Ведищев

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Патрик Миллер и Девон Акун-Пёрселл, на счету обоих 15 очков. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал защитник Си Джей Брайс. В его активе 21 очко, четыре подбора и шесть результативных передач.

В следующем туре «Парма» примет красноярский «Енисей». Встреча состоится 10 апреля и начнётся в 17:30 мск. «Локомотив-Кубань» в следующем туре на домашней площадке сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч состоится 9 апреля. Начало — в 20:00 мск.

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