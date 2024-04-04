«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Парму» в Единой лиге

Во дворце спорта «Молот им. Виктора Лебедева» в Перми завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный клуб «Парма» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 80:75 (19:18, 23:22, 18:14, 20:21) в пользу гостей.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Патрик Миллер и Девон Акун-Пёрселл, на счету обоих 15 очков. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал защитник Си Джей Брайс. В его активе 21 очко, четыре подбора и шесть результативных передач.

В следующем туре «Парма» примет красноярский «Енисей». Встреча состоится 10 апреля и начнётся в 17:30 мск. «Локомотив-Кубань» в следующем туре на домашней площадке сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч состоится 9 апреля. Начало — в 20:00 мск.