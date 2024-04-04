Кайл Курич — о предстоящем матче «Зенита» с УНИКСом: нужно играть ещё жёстче

Защитник «Зенита» Кайл Курич дал комментарий по поводу предстоящего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Игра состоится завтра, 5 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Мне кажется, нам нужно продолжать играть так, как мы делали это в последних матчах, тогда мы будем прогрессировать. Нам нельзя сбавлять темп, нужно играть ещё жёстче в защите и нападении, продолжать слушать друг друга на площадке, чтобы быть как единое целое. Если мы продолжим в этом же духе и будем помнить, насколько эта игра важна, то всё получится. Матчи с этой командой были очень непростыми, всё решалось на последних секундах. Даже в последней атаке. Это точно будет тяжёлая игра», — приводит слова Курича пресс-служба «Зенита».

Недавно главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход в команду двух игроков «Нижнего Новгорода» — Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого.