МБА упустила преимущество «+16», но вырвала победу в матче с «Самарой» в ЕЛ

В Дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и московская МБА. Игра закончилась победой гостей со счётом 73:69 (19:17, 22:20, 20:18, 12:14). Отметим, что по ходу матча преимущество МБА составляло 16 очков – 61:45 (в третьей четверти), однако в четвёртой десятиминутке хозяева этот отрыв нивелировали.

Самыми результативным игроком в составе московской команды стал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 18 очков, два подбора и две результативные передачи. У «Самары» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Джастин Роберсон (16 очков, один подбор и три передачи).

В следующем туре регулярного чемпионата «Самара» на домашней арене встретится с клубом «Автодор» из Саратова. Матч пройдёт 7 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени. МБА в следующем туре на выезде сыграет с «Руной». Матч пройдёт также 7 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. Отметим, что МБА и «Руна» ведут борьбу за оставшееся место в плей-ин.