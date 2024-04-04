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МБА упустила преимущество «+16», но вырвала победу в матче с «Самарой» в ЕЛ

МБА упустила преимущество «+16», но вырвала победу в матче с «Самарой» в ЕЛ
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В Дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и московская МБА. Игра закончилась победой гостей со счётом 73:69 (19:17, 22:20, 20:18, 12:14). Отметим, что по ходу матча преимущество МБА составляло 16 очков – 61:45 (в третьей четверти), однако в четвёртой десятиминутке хозяева этот отрыв нивелировали.

Единая лига ВТБ . Группа Б
04 апреля 2024, четверг. 18:30 МСК
Самара
Самара
Окончен
69 : 73
МБА
Москва
Самара: Роберсон - 16, Ребич - 11, Хоукинс - 10, Томпсон - 8, Загорац - 8, Далтон - 6, Гудумак - 5, М. Кулагин - 5, Зверев, Платонов, Викторов, Умрихин
МБА: Трушкин - 18, Лопатин - 15, Касаткин - 13, Коновалов - 10, Воронов - 5, Барашков - 4, Минченко - 4, Исмаилов - 2, Хоменко - 2, Голдырев, Валиев, Якушин

Самыми результативным игроком в составе московской команды стал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 18 очков, два подбора и две результативные передачи. У «Самары» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Джастин Роберсон (16 очков, один подбор и три передачи).

В следующем туре регулярного чемпионата «Самара» на домашней арене встретится с клубом «Автодор» из Саратова. Матч пройдёт 7 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени. МБА в следующем туре на выезде сыграет с «Руной». Матч пройдёт также 7 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. Отметим, что МБА и «Руна» ведут борьбу за оставшееся место в плей-ин.

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