Главный тренер «Локо» Секулич прокомментировал выездную победу над «Пармой» в Единой лиге

Главный тренер «Локомотив-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу команды в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Игра проходила в Перми и завершилась со счётом 80:75 (19:18, 23:22, 18:14, 20:21). Секулич поздравил своих игроков и отметил, что они заслужили победу.

«Как всегда, в Перми отличная атмосфера, которая мотивирует обе команды показывать свой максимум. Мы выиграли – и это самое главное. Я очень доволен тем, как мы начали третью четверть. Но после того, как наш отрыв стал двузначным, всё начало развиваться не так, как мы хотели. Очень хорошо, что мы нашли в себе силы, чтобы включиться в борьбу в решающие моменты. «Парме» надо отдать должное, они сегодня играли хорошо. Так что я поздравляю своих игроков с тем, что смогли победить такого соперника. Они сражались все 40 минут и заслужили этот результат», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».