Назван процент побед «Милуоки» под руководством Риверса и уволенного Гриффина

Статистический сервис StatMuse сравнил выступление клуба НБА под руководством Эдриана Гриффина, покинувшего команду в январе этого года, и нынешнего тренера Дока Риверса. Как следует из данных сервиса, в то время, когда «Милуоки» руководил Гриффин, команда имела лучший процент побед – 69,2 против 50,0 у Риверса.

В настоящий момент «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. На счету игроков «Бакс» 47 побед и 29 поражений. В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Милуоки» на домашней арене сыграет с клубом «Торонто Рэпторс». Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 3:00 мск.

Ранее сообщалось, что тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо повторил достижение Уилта Чемберлена.