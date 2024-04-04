Эрдоган — о победе «Руны» в игре с «Астаной» в ЕЛ: нам предстоит ещё более важный матч

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал победу команды в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча закончилась со счётом 85:76 (24:22, 14:23, 25:14, 24:20).

«Непростая игра для обеих команд. Обе команды испытывают проблемы. Мы вернулись из раздевалки после большого перерыва и выглядели более уверенно в третьей четверти. Мы сыграли намного умнее в защите, стали быстрее действовать в атаке, и это принесло свои плоды. Поздравляю моих игроков. Это был важный матч. В воскресенье нам предстоит ещё более важный матч. Мы вернёмся в Москву и будем готовиться к игре с МБА», – приводит слова Эрдогана пресс-служба «Руны».

В следующем туре «Руна» примет МБА. Игра состоится 7 апреля и начнётся в 17:00 по московскому времени.