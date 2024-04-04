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Эрдоган — о победе «Руны» в игре с «Астаной» в ЕЛ: нам предстоит ещё более важный матч

Эрдоган — о победе «Руны» в игре с «Астаной» в ЕЛ: нам предстоит ещё более важный матч
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Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал победу команды в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча закончилась со счётом 85:76 (24:22, 14:23, 25:14, 24:20).

«Непростая игра для обеих команд. Обе команды испытывают проблемы. Мы вернулись из раздевалки после большого перерыва и выглядели более уверенно в третьей четверти. Мы сыграли намного умнее в защите, стали быстрее действовать в атаке, и это принесло свои плоды. Поздравляю моих игроков. Это был важный матч. В воскресенье нам предстоит ещё более важный матч. Мы вернёмся в Москву и будем готовиться к игре с МБА», – приводит слова Эрдогана пресс-служба «Руны».

Единая лига ВТБ . Группа Б
04 апреля 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
79 : 87
Руна
Москва
Астана: Джонсон - 27, Скиппер-Браун - 16, Мурзагалиев - 12, Гаврилов - 8, Андерсон - 5, Пушица - 4, Щербак - 4, Марчук - 3, Дэвис, Марчук, Айткали
Руна: Морган - 19, Походяев - 19, Попов - 12, Жмако - 12, Хилл - 11, Янг - 8, Иванович - 6, Комиссаров, Митькин, Самойленко

В следующем туре «Руна» примет МБА. Игра состоится 7 апреля и начнётся в 17:00 по московскому времени.

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