Воронцевич и Беленицкий высказались о переходе в УНИКС перед плей-офф ЕЛ

Форварды Андрей Воронцевич и Максим Беленицкий прокомментировали переход в УНИКС. Ранее стало известно, что игроки перешли в казанский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Рад возвращению в Казань! Приятно встретить здесь своих одноклубников и друзей! Приложу все усилия, чтобы помочь УНИКСу в борьбе за высшую награду», — приводит слова Воронцевича пресс-служба УНИКСа.

«У меня исключительно положительные эмоции от перехода в УНИКС. Для меня это хорошая возможность попробовать себя на более высоком уровне и выйти из зоны комфорта. Если говорить про индивидуальные задачи, то буду стараться заслужить как можно больше игрового времени и закрепиться в основе. А командная цель у нас одна – выиграть чемпионат Единой лиги ВТБ», — сказал Беленицкий.

В настоящий момент УНИКС занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, имея в активе 25 побед и девять поражений.