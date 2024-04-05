Закари Рисашер превзошёл Александра Сарра в борьбе за первый номер драфта НБА 2024 года

Закари Рисашер превзошёл Александра Сарра в борьбе за первый номер драфта НБА 2024 года. Об этом пишет издание Clutch Points.

Ранее предполагалось, что Александр Сарр будет фаворитом на драфте НБА. У него есть опыт во взрослой игре в австралийской НБЛ, он является оборонительным центровым, который хорошо играет в защите. Но теперь более предпочтительно смотрится Закари Рисашер. У игрока LNB Pro A рейтинг -140 на звание лучшего в этом классе.

Отмечается, что 18-летний игрок хорошо работает без мяча – умеет прорываться сквозь заслоны и хорошо читать оборону соперника. Большинство аналитиков сравнивают его с Харрисоном Барнсом, когда он играл в «Голден Стэйт Уорриорз».

За время выступления Рисашера в Еврокубке он забивал броски с точностью 56,6% и набирал в среднем 13,1 очка за игру. Однако в 25 играх в LNB Pro A ему удалось набрать в среднем только 9,9 очка при точности попаданий 43,7%.

Александр Сарр занимает второе место в рейтинге с коэффициентом +120. Игрок «Колорадо Баффало» Коди Уильямс на данный момент имеет +600.

Эти расклады могут сильно измениться по итогам результатов турнира NCAA и лотереи драфта НБА.