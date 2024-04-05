Харден показал Мэлоуну на выход, после того, как тренер был удалён с паркета

В четвёртой четверти матча «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс», состоявшегося сегодня, 5 апреля, произошёл инцидент между главным тренером гостей Майком Мэлоуном и разыгрывающим Джеймсом Харденом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Мэлоун был недоволен решением судьи о фоле, из-за чего крайне эмоционально начал разговаривать с судьями, после чего был удалён с площадки. Одновременно с арбитром жест «на выход» обозначил Харден.

В итоге «Клипперс» смогли переиграть «Наггетс» со счётом 102:100. Джеймс отметился 20 очками, шестью подборами и восемью результативными передачами. «Денвер» упустил шанс вернуться на первую строчку в Западной конференции.