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Харден показал Мэлоуну на выход, после того, как тренер был удалён с паркета

Харден показал Мэлоуну на выход, после того, как тренер был удалён с паркета
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В четвёртой четверти матча «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс», состоявшегося сегодня, 5 апреля, произошёл инцидент между главным тренером гостей Майком Мэлоуном и разыгрывающим Джеймсом Харденом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Мэлоун был недоволен решением судьи о фоле, из-за чего крайне эмоционально начал разговаривать с судьями, после чего был удалён с площадки. Одновременно с арбитром жест «на выход» обозначил Харден.

В итоге «Клипперс» смогли переиграть «Наггетс» со счётом 102:100. Джеймс отметился 20 очками, шестью подборами и восемью результативными передачами. «Денвер» упустил шанс вернуться на первую строчку в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 28, Харден - 20, Зубац - 14, Уэстбрук - 12, Пауэлл - 11, Коффи - 9, Мэнн - 6, Пламли - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Мун, Такер, Браун
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Гордон - 18, Колдуэлл-Поуп - 16, Портер - 14, Браун - 7, Джексон - 7, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф
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