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Клэй Томпсон во время матча с «Хьюстоном» назвал Диллона Брукса «бездарем»

Клэй Томпсон во время матча с «Хьюстоном» назвал Диллона Брукса «бездарем»
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В матче «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», состоявшемся сегодня, 5 апреля, произошёл инцидент между защитником гостей Клэем Томпсоном и форвардом хозяев Диллоном Бруксом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В первой четверти встречи Томпсон обыграл Брукса на дриблинге и попал дальний бросок, после чего проговорил Диллону в лицо, что тот является бездарем. В следующей же атаке Клэй исполнил ещё один трёхочковые, что вынудило Име Удоку взять ранний тайм-аут.

В итоге «Уорриорз» смогли переиграть «Рокетс» со счётом 133:110 и закрепились в зоне плей-ин. Томпсон завершил матч с 29 очками и четырьмя результативными передачами.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 133
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Смит II - 24, Уитмор - 17, Грин - 13, Ванвлит - 10, Томпсон - 8, Ландейл - 8, Брукс - 8, Грин - 8, Холидей - 6, Уильямс - 4, Марьянович - 4, Тэйт, Баллок
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 29, Карри - 29, Джексон-Дэвис - 20, Уиггинс - 10, Муди - 9, Киньонес - 9, Пэйтон II - 8, Пол - 8, Грин - 5, Подзиемски - 4, Луни - 2, Робинсон
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