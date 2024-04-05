Клэй Томпсон во время матча с «Хьюстоном» назвал Диллона Брукса «бездарем»

В матче «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», состоявшемся сегодня, 5 апреля, произошёл инцидент между защитником гостей Клэем Томпсоном и форвардом хозяев Диллоном Бруксом.

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В первой четверти встречи Томпсон обыграл Брукса на дриблинге и попал дальний бросок, после чего проговорил Диллону в лицо, что тот является бездарем. В следующей же атаке Клэй исполнил ещё один трёхочковые, что вынудило Име Удоку взять ранний тайм-аут.

В итоге «Уорриорз» смогли переиграть «Рокетс» со счётом 133:110 и закрепились в зоне плей-ин. Томпсон завершил матч с 29 очками и четырьмя результативными передачами.