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Эмбиид: я счастлив, что не нахожусь в списке претендентов на MVP

Эмбиид: я счастлив, что не нахожусь в списке претендентов на MVP
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Действующий MVP лиги «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу гонки за самую престижную индивидуальную награду НБА в нынешнем сезоне.

«Я счастлив, что не нахожусь в списке претендентов на MVP. Подобные дискуссии всегда становятся токсичными. Хотя, буду честен, этот сезон довольно скучный в плане драмы. Лиге не хватает токсичности сейчас. Это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, не очень.

В любом случае я доволен, что нахожусь в стороне каких-либо подобных обсуждений. Я сфокусирован на своём восстановлении. А что касается претендентов на MVP — они все заслуживают этой награды. Но, к сожалению, победитель будет только один», — приводит слова Эмбиида NBC Sports Philadelphia в социальной сети X (ранее Twitter).

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