Аренас: Дончич — это второй Харден: набирает много очков, но не играет в защите

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас раскритиковал разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича за плохие навыки в защите.

«Дончич — это Джеймс Харден. Он тоже набирает много очков, но не играет в защите. Мы видели, как все вокруг критиковали Хардена за это, но Лука воспринимается людьми как следующий Майкл Джордан. Джордан, который вообще-то играл и в атаке, и в защите», — заявил Аренас на шоу Gil`s Arena.

В нынешнем сезоне словенец занимает первое место по среднему количеству очков за матч (33,8), опережая ближайшего преследователя Янниса Адетокунбо (30,7) более чем на три очка. По показателю «защитного рейтинга» Лука (113) занимает 118 место среди 568 игроков лиги.

Сын Гилберта Аренаса набрал 50 очков в двустороннем матче: