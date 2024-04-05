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Преданная болельщица «Наггетс» высказалась о решении клуба лишить её абонемента на матчи

Преданная болельщица «Наггетс» высказалась о решении клуба лишить её абонемента на матчи
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Одна из самых преданных болельщиц «Денвер Наггетс» Вики Рэй прокомментировала решение клуба лишить её бесплатного абонемента на все домашние матчи команды. Ранее Вики сообщили, что её абонемент аннулируется в связи с нарушением правил поведения на арене. В частности из-за физического контакта с судьёй матча.

«Первое, о чём я подумала после того, как узнала об этом, стала мысль, что кому-то понадобились мои места. Они всегда были моими, всё время. Я просто хочу их вернуть, хочу быть там», — приводит слова Рэй портал The Denver Sport.

Пресс-служба клуба также высказалась относительно принятого решения.

«Нам грустно предпринимать такие действия, но мы сделали это в соответствии с правилами лиги и стадиона», — заявили представители клуба.

Вики Рэй собирается оспаривать данное решение в суде и планирует подать иск.

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