Преданная болельщица «Наггетс» высказалась о решении клуба лишить её абонемента на матчи

Одна из самых преданных болельщиц «Денвер Наггетс» Вики Рэй прокомментировала решение клуба лишить её бесплатного абонемента на все домашние матчи команды. Ранее Вики сообщили, что её абонемент аннулируется в связи с нарушением правил поведения на арене. В частности из-за физического контакта с судьёй матча.

«Первое, о чём я подумала после того, как узнала об этом, стала мысль, что кому-то понадобились мои места. Они всегда были моими, всё время. Я просто хочу их вернуть, хочу быть там», — приводит слова Рэй портал The Denver Sport.

Пресс-служба клуба также высказалась относительно принятого решения.

«Нам грустно предпринимать такие действия, но мы сделали это в соответствии с правилами лиги и стадиона», — заявили представители клуба.

Вики Рэй собирается оспаривать данное решение в суде и планирует подать иск.

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