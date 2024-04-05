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Защитник «Зенита» Кайл Курич: нужно играть ещё жёстче в защите и нападении

Защитник «Зенита» Кайл Курич: нужно играть ещё жёстче в защите и нападении
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Защитник «Зенита» Кайл Курич высказался о важности предстоящего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

«Мне кажется, нам нужно продолжать играть так, как мы делали это в последних матчах, тогда мы будем прогрессировать. Нам нельзя сбавлять темп, играть ещё жёстче в защите и нападении, продолжать слушать друг друга на площадке, чтобы быть как единое целое. Если мы продолжим в этом же духе и будем помнить, насколько эта игра важна, то всё получится», — приводит слова Курича пресс-служба Единой лиги.

Матч «Зенит» — УНИКС пройдёт сегодня, начало игры запланировано на 19:30 мск.

На данный момент УНИКС лидирует в группе «А», «Зенит» идёт на третьем месте.

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