Бронни Джеймс станет участником драфта НБА — 2024

Старший сын легендарного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни официально станет участником драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в этом году. Об этом сообщил корреспондент и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Согласно имеющимся данным, 19-летний Бронни Джеймс будет тренироваться в нескольких командах НБА, посещать их игры, чтобы принять предварительное решение о переходе в ту или иную команду лиги.

Напомним, на данный момент Бронни Джеймс является игроком команды Университета Южной Калифорнии. В 25 матчах за команду Джеймс-младший набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Драфт НБА в текущем году состоится с 26 июня по 27 июня.