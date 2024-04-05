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Баркли предупредил игроков НБА, за что они могут быть дисквалифицированы

Баркли предупредил игроков НБА, за что они могут быть дисквалифицированы
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Член зала славы НБА Чарльз Баркли предупреждает нынешних игроков, чтобы они не подвергали свою карьеру риску из-за азартных игр.

В последнее время в спортивном мире поднялось много шума из-за того, что игроки попадают в неприятности из-за азартных игр, а в это время лиги, в которых они играют, активно продвигают игровые сайты. Чарльз Баркли обратился к игрокам с простым, но строгим посланием.

«Ни при каких обстоятельствах вы, как игрок, не должны говорить со своими друзьями об азартных играх, ставках и тому подобном. Как игрок, вы никогда не должны делать ставки и влиять на результат игры. И не ищите оправданий. Спортивные азартные игры – это большой бизнес, он будет существовать, несмотря ни на что.

Но как игрок, а я сейчас говорю игрокам, вы, ни при каких обстоятельствах, не можете быть вовлечены в азартные игры, чтобы повлиять на игру и выиграть какую-то глупую ставку. Ребята, я просто говорю вам: никогда не делайте этого, потому что, если вы сделаете это, вас дисквалифицируют пожизненно», — приводит слова Баркли издание Fadeaway World.

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