«Зенит» одолел УНИКС в упорном матче Единой лиги

В Санкт-Петербурге завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и казанский УНИКС. Встреча закончилась со счётом 91:87 (27:24, 21:22, 18:19, 25:22) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Томас Эртель. На его счету 23 очка, а также три подбора и четыре передачи. В составе УНИКСа самым результативным игроком стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов и четыре передачи.

В настоящий момент УНИКС занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, имея на игру больше главных соперников. «Зенит» занимает третье место, уступая УНИКСу два очка.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Локомотива-Кубань», игра состоится 9 апреля. Казанский УНИКС примет дома московский ЦСКА, этот матч пройдёт 13 апреля.