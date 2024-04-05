Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Баскония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» одолел УНИКС в упорном матче Единой лиги

«Зенит» одолел УНИКС в упорном матче Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и казанский УНИКС. Встреча закончилась со счётом 91:87 (27:24, 21:22, 18:19, 25:22) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 87
УНИКС
Казань
Зенит: Эртель - 23, Фрейзер - 18, Хантер - 17, Курич - 15, Морман - 5, Карасёв - 3, Торопов - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Клименко - 2, Зубков - 1, Захаров
УНИКС: Димитриевич - 24, Рейнольдс - 20, Бако - 13, Грин - 12, Беленицкий - 10, Воронцевич - 5, Зайцев - 2, Лабери - 1, Тихоненко, Стуленков, Одиноков, Лазарев

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Томас Эртель. На его счету 23 очка, а также три подбора и четыре передачи. В составе УНИКСа самым результативным игроком стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов и четыре передачи.

В настоящий момент УНИКС занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, имея на игру больше главных соперников. «Зенит» занимает третье место, уступая УНИКСу два очка.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Локомотива-Кубань», игра состоится 9 апреля. Казанский УНИКС примет дома московский ЦСКА, этот матч пройдёт 13 апреля.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android