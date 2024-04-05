Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Баскония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич сохранил лидерство

НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич сохранил лидерство
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич продолжает безоговорочно лидировать. Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич занимает второе место. Разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер на третьем месте.

1. Никола Йокич, «Денвер Наггетс»
Статистика сезона: 26,5 очка за игру, 12,4 подбора, 9 передач.
2. Лука Дончич, «Даллас Маверикс»
Статистика сезона: 33,8 очка за игру, 9,2 подбора, 9,8 передачи.
3. Шей Гилджес-Александер, «Оклахома Сити-Тандер»
Статистика сезона: 30,3 очка, 5,5 подбора, 6,3 передачи.
4. Яннис Адетокунбо, «Милуоки Бакс»
Статистика сезона: 30,7 очка, 11,5 подбора, 6,5 передачи.
5. Джейсон Тейтум, «Бостон Селтикс»
Статистика сезона: 27,2 очка за игру, 8,3 подбора, 4,9 передачи.
6. Домантас Сабонис, «Сакраменто Кингз»
7. Девин Букер, «Финикс Санз»
8. Энтони Дэвис, «Лос-Анджелес Лейкерс»
9. Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»
10. Кавай Леонард, «Лос-Анджелес Клипперс»

Материалы по теме
НБА обновила свой рейтинг MVP, Никола Йокич остаётся лидером топа, Леброн — вне списка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android