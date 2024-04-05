НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич сохранил лидерство

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Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич продолжает безоговорочно лидировать. Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич занимает второе место. Разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер на третьем месте.

1. Никола Йокич, «Денвер Наггетс»

Статистика сезона: 26,5 очка за игру, 12,4 подбора, 9 передач.

2. Лука Дончич, «Даллас Маверикс»

Статистика сезона: 33,8 очка за игру, 9,2 подбора, 9,8 передачи.

3. Шей Гилджес-Александер, «Оклахома Сити-Тандер»

Статистика сезона: 30,3 очка, 5,5 подбора, 6,3 передачи.

4. Яннис Адетокунбо, «Милуоки Бакс»

Статистика сезона: 30,7 очка, 11,5 подбора, 6,5 передачи.

5. Джейсон Тейтум, «Бостон Селтикс»

Статистика сезона: 27,2 очка за игру, 8,3 подбора, 4,9 передачи.

6. Домантас Сабонис, «Сакраменто Кингз»

7. Девин Букер, «Финикс Санз»

8. Энтони Дэвис, «Лос-Анджелес Лейкерс»

9. Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»

10. Кавай Леонард, «Лос-Анджелес Клипперс»