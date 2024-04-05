РФБ дисквалифицировала баскетболиста на четыре года за ставки

1 апреля в рамках заседания комиссии Российской федерации баскетбола (РФБ) рассматривалось дело об участии игрока «Металлурга» Александра Амелина и сопровождающего команды MMK-DG Евгения Лозы в ставках (азартных играх) на матчи соревнований, проводимых РФБ.

Комиссия приняла решение дисквалифицировать (полностью отстранить от участия в игре «баскетбол») Александра Амелина на четыре года (до 02.04.2028). Евгений Лоза, в свою очередь, получил пожизненную дисквалификацию.

Напомним, Александр Амелин и Евгений Лоза принимали участие в заключении пари на тотализаторе на результаты матчей чемпионата России среди мужских команд по баскетболу 3х3, который проходил с 24 по 27 ноября 2023 года в Обнинске.