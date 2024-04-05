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Главный тренер «Зенита» Паскуаль: УНИКС сложно обыгрывать, но мы нашли способ сделать это

Главный тренер «Зенита» Паскуаль: УНИКС сложно обыгрывать, но мы нашли способ сделать это
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ.

«Наши соперники обладают большим талантом на обеих сторонах паркета, УНИКС сложно обыгрывать. Но сегодня мы нашли способ сделать это. Нам пришлось показать свою лучшую игру в нападении, мне кажется, весь матч мы показывали хорошую игру на чужой половине паркета.

Что касается обороны, то мы были более-менее в порядке, только позволили им бросить много штрафных, некоторых фолов можно было избежать», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В сегодняшнем матче «Зенит» обыграл казанский УНИКС со счётом 91:87. Эта встреча стала для главного тренера «Зенита» 100-й победной в Единой лиге.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 87
УНИКС
Казань
Зенит: Эртель - 23, Фрейзер - 18, Хантер - 17, Курич - 15, Морман - 5, Карасёв - 3, Торопов - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Клименко - 2, Зубков - 1, Захаров
УНИКС: Димитриевич - 24, Рейнольдс - 20, Бако - 13, Грин - 12, Беленицкий - 10, Воронцевич - 5, Зайцев - 2, Лабери - 1, Тихоненко, Стуленков, Одиноков, Лазарев
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