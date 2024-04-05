Главный тренер «Зенита» Паскуаль: УНИКС сложно обыгрывать, но мы нашли способ сделать это

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ.

«Наши соперники обладают большим талантом на обеих сторонах паркета, УНИКС сложно обыгрывать. Но сегодня мы нашли способ сделать это. Нам пришлось показать свою лучшую игру в нападении, мне кажется, весь матч мы показывали хорошую игру на чужой половине паркета.

Что касается обороны, то мы были более-менее в порядке, только позволили им бросить много штрафных, некоторых фолов можно было избежать», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В сегодняшнем матче «Зенит» обыграл казанский УНИКС со счётом 91:87. Эта встреча стала для главного тренера «Зенита» 100-й победной в Единой лиге.