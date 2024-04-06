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Дабл-дабл Порзингиса помог «Бостону» одержать победу в матче с «Сакраменто»

Дабл-дабл Порзингиса помог «Бостону» одержать победу в матче с «Сакраменто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 101:100.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 100
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Притчард - 21, Порзингис - 20, Тейтум - 17, Холидэй - 10, Тиллман - 9, Хорфорд - 8, Корнет - 6, Михайлюк - 5, Хозер - 3, Бриссетт - 2, Петерсон, Уолш
Сакраменто Кингз: Фокс - 40, Сабонис - 16, Мюррэй - 10, Барнс - 10, Митчелл - 7, Везенков - 6, Эдвардс - 3, Эллис - 3, Лайлз - 3, Джонс - 2, Макги, Дуарте, Лень

Лучшей результативностью в составе победителей отметился центровой Кристапс Порзингис, который записал на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и две передачи. Отметим также выступление форварда Джейсона Тейтума. Он набрал 17 очков, сделал шесть подборов и пять передач.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий ДеАарон Фокс, который набрал 40 очков, сделал четыре подбора и две передачи. В следующей игре «Бостон» встретится с «Портлендом», а «Сакраменто» проведёт матч с «Бруклином».

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