Дабл-дабл Порзингиса помог «Бостону» одержать победу в матче с «Сакраменто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 101:100.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился центровой Кристапс Порзингис, который записал на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и две передачи. Отметим также выступление форварда Джейсона Тейтума. Он набрал 17 очков, сделал шесть подборов и пять передач.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий ДеАарон Фокс, который набрал 40 очков, сделал четыре подбора и две передачи. В следующей игре «Бостон» встретится с «Портлендом», а «Сакраменто» проведёт матч с «Бруклином».