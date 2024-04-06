Даг Готтлиб: Бронни Джеймс скоро станет Томми-боем в НБА

Американский баскетбольный аналитик и радиоведущий спортивных ток-шоу Даг Готтлиб высказался о перспективах Бронни Джеймса в НБА.

«Я наблюдал за игрой Бронни Джеймса с первого года его обучения, и я не мог поверить, что в прошлом году он стал таким популярным игроком. Я знаю, что политика всегда играла большую роль в этом вопросе.

Удивительно, когда Бронни Джеймс объявил о своём намерении участвовать в драфте, Леброн получил возможность выбора игрока. Леброн хочет играть в НБА вместе со своим сыном. Это здорово, и, может быть, произойдёт на самом деле. Но кто-нибудь спрашивал, хорошо ли это для Бронни? Хочет ли он быть тем парнем, о котором все знают, что он здесь только из-за его отца? Хочет ли он быть Томми-боем НБА?» — приводит слова Готлиба издание Fox Sports.

Даг Готлиб в своём сравнении ссылается на комедию 1995 года «Томми-бой», в которой глупый и незрелый подросток Фарли, вынужден взять на себя управление успешным заводом по производству автозапчастей после смерти своего отца.