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«Мы хотим снова поехать на вечеринку в Лас-Вегас». Йокич — о мотивации стать чемпионами

«Мы хотим снова поехать на вечеринку в Лас-Вегас». Йокич — о мотивации стать чемпионами
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич раскрыл интересную мотивацию, которая движет его командой для завоевания второго подряд чемпионского титула в НБА.

«Мы хотим снова поехать в Лас-Вегас на вечеринку. Именно поэтому мы хотим снова выиграть чемпионский титул», — приводит слова двукратного MVP НБА Clutch Points.

В прошлогоднем финале НБА «Денвер Наггетс» Йокича обыграл в пятиматчевом противостоянии «Майами Хит».

В этом сезоне «Денвер Наггетс» также считается одним из фаворитов в борьбе за титул, но на Западе серьёзную конкуренцию ему оказывает «Миннесота Тимбервулвз».

До окончания регулярного чемпионата НБА осталось восемь дней. «Денвер Наггетс» проведёт еще пять игр. Его соперниками будут «Атланта Хоукс», «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Мемфис Гриззлиз».

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