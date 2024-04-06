Президент «Црвены Звезды» раскритиковал Евролигу после неудачного сезона команды

Президент «Црвены Звезды» Небойша Кович призвал Евролигу пригласить команду из Дубая по финансовым причинам.

«Если бы Евролига проводилась на американском рынке, она бы уже закрылась. В США не существует такого, что в какой-то проект просто без конца вливают деньги год за годом без какой-либо выгоды.

Почему нужно позвать команду из Дубая в лигу? Это расширение рынка. Дубай может принести Евролиге много денег. Сейчас оборот лиги составляет $ 100 млн. Если мы сравним это с футболом, который в прошлом году показал цифру около $ 3 млрд, то поймём, что не добрались даже до одного процента.

Мы должны быть обеспокоены, поскольку Евролига не приносит никакой выгоды» — приводит слова Ковича «Меридиан-Спорт».

Белградская команда занимает 16-е место в Евролиге и потеряла шансы на борьбу за плей-ин.

Евролига. «Црвена Звезда» — «Олимпиакос».

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko