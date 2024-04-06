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Президент «Црвены Звезды» раскритиковал Евролигу после неудачного сезона команды

Президент «Црвены Звезды» раскритиковал Евролигу после неудачного сезона команды
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Президент «Црвены Звезды» Небойша Кович призвал Евролигу пригласить команду из Дубая по финансовым причинам.

«Если бы Евролига проводилась на американском рынке, она бы уже закрылась. В США не существует такого, что в какой-то проект просто без конца вливают деньги год за годом без какой-либо выгоды.

Почему нужно позвать команду из Дубая в лигу? Это расширение рынка. Дубай может принести Евролиге много денег. Сейчас оборот лиги составляет $ 100 млн. Если мы сравним это с футболом, который в прошлом году показал цифру около $ 3 млрд, то поймём, что не добрались даже до одного процента.

Мы должны быть обеспокоены, поскольку Евролига не приносит никакой выгоды» — приводит слова Ковича «Меридиан-Спорт».

Белградская команда занимает 16-е место в Евролиге и потеряла шансы на борьбу за плей-ин.

Евролига. «Црвена Звезда» — «Олимпиакос».

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