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Евгений Бабурин поставил рекорд Единой лиги по количеству трёхочковых в нынешнем сезоне

Евгений Бабурин поставил рекорд Единой лиги по количеству трёхочковых в нынешнем сезоне
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Игрок «Пари» Нижний Новгород Евгений Бабурин набрал 27 очков в матче с «Минском» в матче, который состоялся сегодня, 6 апреля. Таким образом, россиянин обновил собственный рекорд результативность в карьере.

Все очки, набранные Евгением, последовали с бросков с дальней дистанции. Всего Бабурин попал девять трёхочковых, чем обновил рекорд всей Единой лиги по количеству трёхочковых в одном матче.

Россиянин провёл уже 312-й матч в рамках Единой лиги и вышел на седьмое место среди всех баскетболистов в истории по количеству сыгранных встреч.

«Пари» уверенно переиграл белорусскую команду со счётом 79:58. Нижегородская команда уже лишилась шансов на попадание в плей-ин, а также отдала в аренду двух своих игроков Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого, которые перешли в УНИКС.

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Минск
Минск
Окончен
58 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Минск: Мотовилов - 17, Чебашек - 13, Аладко - 8, Микульский - 7, Шливанчанин - 6, Стубеда - 4, Коско - 3, Мороз, Дуду, Куратник, Секушенко
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 27, Чадов - 13, Ивлев - 9, Ганькевич - 8, Стребков - 7, Гафуров - 6, Близнюк - 5, Хвостов - 2, Зоткин - 2, Новакович
Единая лига. Календарь
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