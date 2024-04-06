Евгений Бабурин поставил рекорд Единой лиги по количеству трёхочковых в нынешнем сезоне

Игрок «Пари» Нижний Новгород Евгений Бабурин набрал 27 очков в матче с «Минском» в матче, который состоялся сегодня, 6 апреля. Таким образом, россиянин обновил собственный рекорд результативность в карьере.

Все очки, набранные Евгением, последовали с бросков с дальней дистанции. Всего Бабурин попал девять трёхочковых, чем обновил рекорд всей Единой лиги по количеству трёхочковых в одном матче.

Россиянин провёл уже 312-й матч в рамках Единой лиги и вышел на седьмое место среди всех баскетболистов в истории по количеству сыгранных встреч.

«Пари» уверенно переиграл белорусскую команду со счётом 79:58. Нижегородская команда уже лишилась шансов на попадание в плей-ин, а также отдала в аренду двух своих игроков Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого, которые перешли в УНИКС.