«Зенит-2» впервые в истории вышел в полуфинал Суперлиги

«Зенит-2» обыграл «Иркут» со счётом 85:81 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги. Таким образом, петербургский коллектив впервые в истории вышел в полуфинал турнира.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Зенита» Эльхан Ахмедов. На его счету 28 очков. Два его партнёра набрали по 14 очков — Иван Прокопенко и Егор Рыжов. Павел Земский оформил дабл-дабл: 10 очков и 10 подборов.

В составе «Иркута» лучшим снайпером был Никола Мишкович. В его активе 17 очков и 10 подборов. Четверо его одноклубников набрали 10 очков или более: Максим Колюшкин (13), Олег Балашов (12), Олег Акрамов (12) и Алексей Нестеров (10).

Петербуржцы обыграли своих оппонентов в серии со счётом 3-0. «Зенит» встретится с победителем серии «Химки» — «Купол-Родники».