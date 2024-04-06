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«Динамо» Владивосток переиграло «Барнаул» и вышло в полуфинал Суперлиги

«Динамо» Владивосток переиграло «Барнаул» со счётом 85:83 в третьем матче четвертьфинальной серии Суперлиги, который состоялся сегодня, 6 апреля. Таким образом, дальневосточная команда вышла в полуфинал турнира.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Барнаула» Владислав Ильинов. Он набрал 28 очков. Его партнёр по команде Алимджан Федюшин отметился 21 очком и восемью подборами.

В составе «Динамо» лучшим снайпером оказался Даниил Аксёнов. В его активе 22 очка, четыре ассиста и два перехвата. Также стоит упомянуть его одноклубника Андрея Десятникова, которому чуть-чуть не хватило до дабл-дабла — 18 очков и девять подборов.

Клуб из Владивостока обыграл «Барнаул» в серии со счётом 3-0. «Динамо» в полуфинале встретится с победителем серии «Новосибирск» — «Темп-СУМЗ».

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