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Стало известно, был ли найден человек, который опубликовал видео драки Грина и Пула

Стало известно, был ли найден человек, который опубликовал видео драки Грина и Пула
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Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс ответил на вопрос о том, был ли найден человек, который опубликовал запись драки между игроками команды — Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом. Инцидент произошёл перед началом предыдущего сезона.

«Нашли ли мы того, кто это сделал? Нет. Мы не могли даже подумать на кого-то, у нас не было зацепок, хотя мы и пытались провести расследование. Похоже, это был кто-то со стороны», — рассказал Майерс на подкасте The Old Man & The Three.

Напомним, тогда была опубликована запись из анонимного источника, где было видно, как Дрэймонд ударил Пула по лицу на тренировке. После завершения того сезона Джордан ушёл из команды.

Майерс покинул свой пост в мае 2023 года. Он привёл франшизу к четырём чемпионствам (2015, 2017, 2018, 2022).

Драка болельщиков «Сакраменто» и «Голден Стэйт».

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