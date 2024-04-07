Баскетболист «Руны» Алекса Раданов не сыграет в матче с ПБК МБА

Баскетболист «Руны» Алекса Раданов не сможет принять участие в матче с ПБК МБА, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Встреча состоится сегодня, 7 апреля в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 07 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК Руна Москва Не начался МБА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч окажет решающее влияние на судьбу последнюю путёвку в плей-ин. МБА идёт на победной серии из семи встреч, а «Руна» выиграла три последних матча из четырёх.

Раданов является воспитанником «Црвены Звезды», где провёл свою карьеру до 2021 года. Вместе с клубом он стал трёхкратным чемпионом Адриатической лиги.

Алекса перешёл в «Руну» в 2023 году. В нынешнем сезоне серб в среднем набирает 7,8 очков и 3,9 подборов.

Формат плей-ин дебютирует в нынешнем сезоне Единой лиги. Четыре лучшие команды группы «Б» разыграют две путёвки в плей-офф.