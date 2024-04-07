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Мемфис Гриззлиз — Филадельфия Сиксерс 96:116, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 7апреля

30 очков и дабл-дабл Эмбиида помогли «Филадельфии» переиграть «Мемфис»
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В ночь с 6 на 7 апреля мск на паркете «ФедЭксФорума» в американском Мемфисе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Мемфис Гриззлиз» уступили «Филадельфии Сиксерс» со счётом 96:116.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
96 : 116
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 24, Джексон - 17, Гудвин - 15, Симпсон - 14, Перейра - 13, Кларк - 6, Джемисон - 5, Allen - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Стивенс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Убре - 17, Даутин - 11, Мартин - 10, Батюм - 9, Лоури - 8, Макси - 7, Хилд - 7, Рид - 6, Смит - 5, Каунсил - 3, Пэйн - 3, Бамба

Гости лидировали на всём протяжении встречи, выиграв первую половину с преимуществом в 20 очков. По ходу четвёртой четверти перевес «Сиксерс» достигал "+27".

Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), на счету которого дабл-дабл — 30 набранных очков и 12 подборов.

«Сиксерс» одержали четвёртую победу подряд и продолжают борьбу за повышение из зоны плей-ин Восточной конференции в зону плей-офф. Не попавшие даже в плей-ин Запада «Гриззлиз» проиграли после трёх выигранных матчей кряду.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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