30 очков и дабл-дабл Эмбиида помогли «Филадельфии» переиграть «Мемфис»

В ночь с 6 на 7 апреля мск на паркете «ФедЭксФорума» в американском Мемфисе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Мемфис Гриззлиз» уступили «Филадельфии Сиксерс» со счётом 96:116.

Гости лидировали на всём протяжении встречи, выиграв первую половину с преимуществом в 20 очков. По ходу четвёртой четверти перевес «Сиксерс» достигал "+27".

Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), на счету которого дабл-дабл — 30 набранных очков и 12 подборов.

«Сиксерс» одержали четвёртую победу подряд и продолжают борьбу за повышение из зоны плей-ин Восточной конференции в зону плей-офф. Не попавшие даже в плей-ин Запада «Гриззлиз» проиграли после трёх выигранных матчей кряду.