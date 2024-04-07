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«Мемфис» вывел из обращения игровой номер Марка Газоля

«Мемфис» вывел из обращения игровой номер Марка Газоля
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После матча «Мемфис Гриззлиз» — «Филадельфия Сиксерс» (96:116) на домашней арене команды из штата Теннесси состоялась церемония вывода из обращения игрового номера Марка Газоля. Испанец выступал под номером 33.

На церемонии присутствовали бывшие партнёры по команде Газоля — Майк Конли, Зак Рэндольф и Тони Аллен.

Зак Рэндольф, Тони Аллен, Марк Газоль и Майк Конли

Зак Рэндольф, Тони Аллен, Марк Газоль и Майк Конли

Фото: Профиль Drew Hill в социальной сети X

Марк играл в «Мемфисе» с 2008 по 2019 год. За это время он трижды участвовал в Матче всех звёзд (2012, 2015, 2017) и получал награду как лучшему оборонительному игроку лиги (2013). C 2010 по 2017 год «Гриззлиз» постоянно играли в плей-офф, а в 2013 году смогли достигнуть финала Западной конференции.

После «Мемфиса» Газоль оказался в «Торонто Рэпторс», где смог выиграть чемпионство в 2019 году.

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