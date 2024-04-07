Леброн — о Рондо: один из лучших игроков, с кем я когда-либо играл

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём бывшем партнёре по команде Рэджоне Рондо, с которым выиграл чемпионство 2020 года. Напоминаем, Рондо объявил о завершении игровой карьеры.

“Один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл. Очевидно, что его IQ не имеет аналогов в мире. Мне очень повезло быть с ним в команде, когда я был здесь, в Лос-Анджелесе. Конечно, его приезд в Лос-Анджелес и переход в «Лейкерс» привели меня в восторг. Я знал, чего мы сможем добиться вместе. Я всегда ему говорил, что, если мы когда-нибудь объединимся, то выиграем титул.

Он был моим яростным оппонентом на протяжении всей моей карьеры, какие битвы были у нас, когда я был в «Кливленде», а затем в «Майами», он добился от своей карьеры всего. Двукратный чемпион, участия на Матче всех звёзд, в нескольких сезонах он был в лидерах лиги по ассистам. Просто великолепный игрок», — приводит слова Джеймса Spectrum SportsNet в социальной сети X (ранее — Twitter).

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