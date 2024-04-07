ЦСКА опустился на второе место Единой лиги, во второй раз подряд проиграв «Енисею»

Сегодня, 7 апреля, в Красноярске на арене «Север» состоялся матч в рамках Единой лиги между местным «Енисеем» и ЦСКА. В итоге хозяева одержали победу со счётом 86:81 (20:9, 18:29, 23:19, 25:24).

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 30 очков и восемь передач. В этом матче он побил рекорд Единой лиги по количеству очков за один сезон, обогнав экс-игрока УНИКСа Кита Лэнгфорда. Партнёр Ксэвьера по команде Микаэль Хопкинс отметился 27 очками и 13 подборами. Джеремайя Мартин набрал 20 очков и шесть ассистов.

В составе ЦСКА лучшим снайпером оказался Мело Тримбл. В его активе 24 очка и пять подборов. Также стоит выделить Оливье Хэнлана, набравшего 15 очков со скамейки.