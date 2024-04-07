Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА опустился на второе место Единой лиги, во второй раз подряд проиграв «Енисею»

ЦСКА опустился на второе место Единой лиги, во второй раз подряд проиграв «Енисею»
Комментарии

Сегодня, 7 апреля, в Красноярске на арене «Север» состоялся матч в рамках Единой лиги между местным «Енисеем» и ЦСКА. В итоге хозяева одержали победу со счётом 86:81 (20:9, 18:29, 23:19, 25:24).

Единая лига ВТБ . Группа А
07 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
86 : 81
ЦСКА
Москва
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
ЦСКА: Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, Карданахишвили, М'Бай, Клюев, Курбанов

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 30 очков и восемь передач. В этом матче он побил рекорд Единой лиги по количеству очков за один сезон, обогнав экс-игрока УНИКСа Кита Лэнгфорда. Партнёр Ксэвьера по команде Микаэль Хопкинс отметился 27 очками и 13 подборами. Джеремайя Мартин набрал 20 очков и шесть ассистов.

В составе ЦСКА лучшим снайпером оказался Мело Тримбл. В его активе 24 очка и пять подборов. Также стоит выделить Оливье Хэнлана, набравшего 15 очков со скамейки.

Единая лига. Календарь
Материалы по теме
«Сейчас худшее время для баскетбола». Чемпион НБА сорвался на молодых талантов
«Сейчас худшее время для баскетбола». Чемпион НБА сорвался на молодых талантов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android