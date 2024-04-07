Мэтт Барнс рассказал, как играл с Деннисом Родманом в АБА

Экс-игрок НБА, чемпион 2017 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс рассказал, как в сезоне 2003/2004 играл вместе с Деннисом Родманом в Американской баскетбольной ассоциации (AБA).

«К сожалению, это длилось недолго, меня вызвали в НБА. Но я думаю, что он (Родман) пытался вернуться. Накануне он попал в мотоциклетную аварию… Мы провели вместе около трёх недель. Он приходил на тренировку в своём прикиде, шлёпанцах и со своими бульдогами. Суперкрутой… но особо ни с кем не разговаривал. Я тогда был никем, а он ветераном НБА, так что у нас было мало общения», — сказал Барнс в популярном подкасте Podcast P with Paul George.

Несмотря на то что Барнс и Родман мало поиграли вместе, их команда «Лонг-Бич Джем» выиграла тогда титул в AБA.