Дени Авдия высказался о том, что Леброн ударил его локтем и не проверил его состояние

Форвард «Вашингтон Уизардс» Дени Авдия считает, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс должен был подойти к нему, чтобы проверить его состояние после того, как нанёс ему удар локтем в голову.

«Не думаю, что он нанёс этот удар нарочно. По крайней мере, у меня было ожидание, что если меня ударят по лицу или я сам ударю кого-нибудь, то пойду и проверю, в каком состоянии находится человек. Так что то, что он не подошёл ко мне, меня немного разозлило.

В конце концов, это спорт. Меня могут ударить, мне всё равно, даже если у меня будет сотрясение мозга. Отчасти этот жест просто показывает, что ты человек и профессионал своего дела, когда подходишь и спрашиваешь: «Как ты себя чувствуешь?» Но всё в порядке. Я справился с этим», — приводит слова Авдии портал Yardbarker.

Напомним, матч между «Уизардс» и «Лейкерс» состоялся 4 апреля. Игра завершилась со счётом 125:120 в пользу «озёрников».