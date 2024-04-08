Дейвидас Сирвидис перейдёт в «Жальгирис» — Basket News

Каунасский «Жальгирис» усилит свой состав, подписав контракт с Дейвидасом Сирвидисом. Об этом сообщает издание Basket News.

23-летний литовский лёгкий форвард провёл сильный сезон в Еврокубке в составе клуба «Литкабелис». В этой команде он набирал в среднем 18,9 очка, делал 4,4 подбора, 2,6 передачи и имел коэффициент эффективности 17,8 PIR. Сирвидис считается хорошим снайпером – он реализовывал в Еврокубке 61,4% двухочковых и 42,3% трёхочковых бросков.

Как сообщает журналист Basket News Йонас Лексас, в следующем сезоне Сирвидис перейдёт в «Жальгирис», у него будет как минимум двухлетний контракт.

Сирвидис с 2017 года выступал за «Летувос Ритас». В мае 2020 года он перешёл в иерусалимский «Хапоэль», который покинул спустя полгода и отправился в Северную Америку, чтобы продолжить карьеру в НБА. Дейвидас был выбран на драфте «Даллас Маверикс» под 37-м номером, но права на игрока перешли «Детройт Пистонс». В августе прошлого года Сирвидис вернулся в Европу, подписав контракт с «Литкабелисом».

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