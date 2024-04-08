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Милуоки Бакс – Нью-Йорк Никс 109:122, как сыграли, кто победил, результат матча НБА 8 апреля

«Нью-Йорк» взял верх над «Милуоки», Джейлен Брансон набрал 43 очка
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 122:109.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
109 : 122
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портис - 24, Лиллард - 23, Лопес - 13, Бисли - 9, Миддлтон - 5, Коннотон - 5, Грин - 2, Ливингстон, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз, Краудер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Дивинченцо - 26, Хартенштайн - 18, Богданович - 15, Макбрайд - 8, Харт - 7, Ануноби - 4, Робинсон - 1, Топпин, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Брансон, который записал в свой актив 43 очка. Лучшую результативность в составе «Никс» показал Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл из 28 очков и 15 подборов.

Таким образом, «Никс» одержали вторую победу за последние три матча. «Милуоки», в свою очередь, продлили серию поражений до четырёх матчей.

В следующем матче «Никс» встретится с «Чикаго Буллз», а «Милуоки» проведёт матч с «Бостон Селтикс». Оба матча пройдут 10 апреля.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА

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