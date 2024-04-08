«Нью-Йорк» взял верх над «Милуоки», Джейлен Брансон набрал 43 очка

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 122:109.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Брансон, который записал в свой актив 43 очка. Лучшую результативность в составе «Никс» показал Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл из 28 очков и 15 подборов.

Таким образом, «Никс» одержали вторую победу за последние три матча. «Милуоки», в свою очередь, продлили серию поражений до четырёх матчей.

В следующем матче «Никс» встретится с «Чикаго Буллз», а «Милуоки» проведёт матч с «Бостон Селтикс». Оба матча пройдут 10 апреля.

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