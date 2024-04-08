«Голден Стэйт» обыграл «Юту» благодаря 32 очкам Томпсона и дабл-даблу Куминги

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:110.

Баскетболисты «Уорриорз» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в 13 очков. Вторую четверть также выиграли хозяева, увеличив разницу между командами до 14 очков к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Голден Стэйт» закрепили свой успех и перед финальной двенадцатиминуткой лидировали с разницей в 20 очков. Решающая четверть осталась за «Джаз», а общий результат — за командой из Калифорнии — «+8».

Самым результативным игроком в составе « Уорриорз» стал защитник Клэй Томпсон, который набрал 32 очка и сделал пять подборов и четыре передачи. Лёгкий форвард хозяев Жонатан Куминга оформил дабл-дабл: 21 очко, 10 подборов и четыре передачи. В составе гостей лучшим был форвард Джонни Джузэнг, у которого 27 очков, два подбора и одна передача. Защитник «Юты» Кейонте Джордж набрал 25 очков, сделал два подбора и одну передачу.