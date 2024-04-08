Разница между 1-м и 2-м местом на Востоке больше на четыре победы, чем между 2-м и 10-м

«Бостон Селтикс», занимающий первое место в Восточной конференции НБА, имеет преимущество над «Милуоки Бакс», идущим на второй строчке, в 15 побед. «Бакс» же имеют преимущество над 10-й командой Востока всего в 11 побед. Таким образом, разница между первым и вторым местом на Востоке больше на четыре игры, чем между 2-м и 10-м.

Напомним, сегодня, 8 апреля, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 122:109.

«Милуоки» продлил серию поражений до четырёх матчей. В следующем матче «Милуоки» встретятся с «Бостон Селтикс». Эта игра состоится 10 апреля.