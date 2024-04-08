Лопатин и Эртель попали в символическую пятёрку недели Единой лиги ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила имена пяти игроков, которые попали в символическую пятёрку по итогам игровой недели в период с 1 по 7 апреля.

В неё вошли:

Октавиус Эллис («Уралмаш»)

Микел Хопкинс («Енисей»)

Андрей Лопатин (МБА)

Томас Эртель («Зенит»)

Владислав Трушкин (МБА)

Октавиус Эллис помог «Уралмашу» завершить неделю с результатом 2-0 (победы над «Астаной» и «Пари НН»). Средние показатели центрового – 20,5 очка, 13,5 подбора, 2,5 передачи и 35,0 балла за эффективность действий.

Микел Хопкинс в победном для «Енисея» матче с ЦСКА набрал 27 очков, 13 подборов и 34 балла за эффективность действий.

МБА Андрея Лопатина завершила неделю с результатом 2-0 (победы над «Самарой» и «Руной»). Россиянин набирал в среднем 19,0 очка, 4,0 подбора, 3,0 передачи и 26,0 балла за эффективность действий.

«Зенит» при поддержке Томаса Эртеля справился с УНИКСом. В активе француза 23 очка, 3 подбора, 4 передачи и 26 баллов за эффективность действий.

Владислав Трушкин из МБА набирал в двух матчах игровой недели по 20,5 очка, 2,5 подбора, 3,5 передачи и 20,0 балла за эффективность действий.