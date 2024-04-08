Баскетболист «Пари Нижний Новгород» Александр Ганькевич перешёл в ЦСКА на правах аренды. Соглашение заключено до конца действующего сзеона Единой лиги ВТБ.

Ганькевич – выпускник спортшколы ЦСКА и армейского молодежного проекта, с командами которого дважды брал «золото» «молодежек» БЕКО ПБЛ и еще дважды выигрывал Единую молодежную лигу ВТБ. В сезоне-2017/18 баскетболист отметился в паре матчей за основу ЦСКА. C 2019 года Александр выступает за «Пари НН».

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Ганькевич провел за волжан 30 матчей, из которых в 14 выходил в стартовом составе. Его средние показатели – 7,9 очка (65,5% двухочковых, 35,1% трехочковых), 3,1 подбора, 2,1 передачи, 0,9 перехвата за 23,9 минуты на площадке.