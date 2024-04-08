«Собираю лего». Адетокунбо рассказал, чем занимается после матчей в НБА

Греческий тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о том, чем он занимается в свободное время после матчей НБА.

«Когда проигрываешь матчи, чувствуешь себя не очень хорошо. Ты возвращаешься домой, но не можешь сесть и спокойно посмотреть Amazon Prime. Расслабиться и насладиться своим стейком. И, не знаю, некоторые парни пьют вино или пиво, неважно. В моем случае, я занимаюсь своими лего», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

Напомним, сегодня, 8 апреля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 122:109.

Лучшую результативность в составе «Никс» показал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 15 подборов.