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Гомельский: в ЦСКА, в отсутствие Уэйра, нет ни одного харизматичного лидера

Гомельский: в ЦСКА, в отсутствие Уэйра, нет ни одного харизматичного лидера
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Легендарный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из пользователей его сайта по поводу слабых концовок ЦСКА в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«В ЦСКА, в отсутствие Уэйра, нет ни одного харизматичного лидера — ни на площадке, ни на скамейке. Нет лидера — нет побед в сложных матчах», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, вчера, 7 апреля, в Красноярске на арене «Север» состоялся матч в рамках Единой лиги между местным «Енисеем» и ЦСКА. В итоге хозяева одержали победу со счётом 86:81 (20:9, 18:29, 23:19, 25:24).

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 30 очков и восемь передач. В этом матче он побил рекорд Единой лиги по количеству очков за один сезон, обогнав экс-игрока УНИКСа Кита Лэнгфорда.

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