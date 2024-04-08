Стив Керр сравнил «Голден Стэйт» с командой в предыдущем сезоне

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил свою команду с образцом предыдущего сезона.

«В этом сезоне мы являемся более сильной командой по сравнению с прошлым сезоном. Более сильная в смысле игры в баскетбол, на обеих половинах, более сильная в смысле сплоченности и общего настроения», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.

Напомним, сегодня в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:110.

Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал защитник Клэй Томпсон, который набрал 32 очка и сделал пять подборов и четыре передачи.