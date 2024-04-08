Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Данте Экзам сравнил европейских и американских фанатов

Данте Экзам сравнил европейских и американских фанатов
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетболист «Даллас Маверикс» и экс-игрок «Партизана» Данте Экзам высказал своё мнение об американских и европейских болельщиках.

«Не, здесь тоже классные болельщики. Понятное дело, что в Сербии — вообще другой уровень. Не хочу обидеть фанатов «Маверикс», они классные, но в Европе вообще всё на другом уровне в этом плане», — приводит слова Экзама Basket News в социальной сети X (ранее — Twitter).

Экзам был задрафтован под пятым номером на драфте 2014 года, после чего он провёл пять лет в составе «Юты Джаз». С 2019 по 2021 Данте играл за «Кливленд Кавальерс», после чего перебрался в Европу, где провёл по одному сезону в «Барселоне» и «Партизане». Перед нынешним сезоном защитник вернулся в НБА.

Евролига. «Партизан» — «Олимпиакос»

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko
Материалы по теме
Глава «Партизана» не верит в победу «Црвены», которая поможет его команде выйти в плей-ин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android